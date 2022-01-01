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Гильзы для сигарет

В наличии
Сигаретные гильзы с капсулой MCT MENTHOL купить в Киеве, Украина
В наличии Сигаретные гильзы с капсулой MCT MENTHOL
Цена: 80грн.
В наличии
Сигаретные гильзы с капсулой Frutta LIME купить в Киеве, Украина
В наличии Сигаретные гильзы с капсулой Frutta LIME
Цена: 80грн.
В наличии
Сигаретные гильзы с капсулой Frutta купить в Киеве, Украина
В наличии Сигаретные гильзы с капсулой Frutta
Цена: 80грн.
В наличии
Сигаретные гильзы KORONA 550 штук купить в Киеве, Украина
В наличии Сигаретные гильзы KORONA 550 штук
Цена: 85грн.
В наличии
Сигаретные гильзы HOCUS BLACK — 500 шт. купить в Киеве, Украина
В наличии Сигаретные гильзы HOCUS BLACK — 500 шт.
Цена: 140грн.
В наличии
Гильзы для сигарет Top Gilza 500 купить в Киеве, Украина
В наличии Гильзы для сигарет Top Gilza 500
Цена: 80грн.
В наличии
Гильзы для сигарет HOCUS белые 500 шт купить в Киеве, Украина
В наличии Гильзы для сигарет HOCUS белые 500 шт
Цена: 70грн.
В наличии
Гильзы Fire Box (500 шт) купить в Киеве, Украина
В наличии Гильзы Fire Box (500 шт)
Цена: 80грн.
Нет в наличии
Сигаретные гильзы с капсулой Frutta STRAWBERRY купить в Киеве, Украина
Нет в наличии Сигаретные гильзы с капсулой Frutta STRAWBERRY
Цена: 80грн.
Нет в наличии
Сигаретные гильзы с капсулой Frutta ORANGE купить в Киеве, Украина
Нет в наличии Сигаретные гильзы с капсулой Frutta ORANGE
Цена: 80грн.
Нет в наличии
Сигаретные гильзы с капсулой Frutta APPLE MINT купить в Киеве, Украина
Нет в наличии Сигаретные гильзы с капсулой Frutta APPLE MINT
Цена: 80грн.
Нет в наличии
Сигаретные гильзы для набивки Gama Platinum 500 купить в Киеве, Украина
Нет в наличии Сигаретные гильзы для набивки Gama Platinum 500
Цена: 80грн.
Нет в наличии
Гильзы для набивки сигарет Tubes MAXI GOLD 200 купить в Киеве, Украина
Нет в наличии Гильзы для набивки сигарет Tubes MAXI GOLD 200
Цена: 50грн.
Нет в наличии
Гильзы для набивки сигарет Stadium 200 купить в Киеве, Украина
Нет в наличии Гильзы для набивки сигарет Stadium 200
Цена: 50грн.
Нет в наличии
Гильзы для набивки сигарет Desperados 500 купить в Киеве, Украина
Нет в наличии Гильзы для набивки сигарет Desperados 500
Цена: 70грн.

Качественные гильзы для набивки сигарет в домашних условиях

Курение самодельных сигарет с каждым годом становится все более популярным, что обусловлено широким ассортиментом предназначенной для их изготовления продукции. Это не только табачные смеси, которые представлены огромным выбором вкусов, но и гильзы для сигарет. Сегодня они, как правило, оснащаются фильтрующими элементами, поэтому изготавливаемая с их помощью курительная продукция ничем не отличается от современной фабричной.

Купить такие расходные материалы для самодельных сигарет можно в нашем специализированном интернет-магазине. Прежде чем сделать выбор, стоит узнать об основных разновидностях таких изделий и их особенностях.

Из чего делают сигаретные гильзы

Основным элементом такой заготовки является свернутая в вытянутый цилиндр папиросная бумага. Это и обеспечивает возможность изготовления сигареты путем набивки гильзы табачной смесью (как ручным способом, так и с помощью специальной машинки).

Наиболее востребованными материалами для изготовления данной продукции являются:

  • лен;
  • древесная целлюлоза;
  • рисовая бумага.

В целом, с точки зрения потребительских качеств они мало чем отличаются друг от друга. Это касается как сроков хранения заготовок, так и степени удобства при изготовлении домашних сигарет. Исключение составляет только рисовая бумага, которая обеспечивает более продолжительное тление курительной смеси за счет особой структуры волокон.

Сигаретные гильзы представлены на рынке в широком ассортименте. Они отличаются не только по длине, диаметру и типу фильтра, но и по прочим качествам. В продаже имеются:

  1. Ароматические гильзы для сигарет. Их использование обеспечивает возможность придать классической курительной смеси дополнительный аромат, а также усилить или оттенить имеющийся вкус. Ароматика может быть самой разнообразной (от классической мяты или вишни до экзотического бадьяна или корицы).
  2. Цветные гильзы. Они могут быть как ароматизированными, так и нет. Изготавливаются в широком разнообразии оттенков, позволяя сделать самодельную курительную продукцию более оригинальной.

Что касается фильтрующего элемента, то в зависимости от стоимости гильз он может быть как простым ацетатным, так и более современным угольным. Выбор зависит только от личных предпочтений курильщика.

Купить гильзы для сигарет с доставкой

В каталоге нашего специализированного интернет-магазина представлен широкий ассортимент заготовок для самодельных сигарет. У нас найдутся оптимальные варианты для покупателей с любыми предпочтениями.

Купить папиросные гильзы можно с доставкой как по Киеву, так и в любые другие населенные пункты Украины. Цены выгодные, ассортимент продукции постоянно расширяется. Мы пополняем его эксклюзивными товарами от мировых торговых марок.

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