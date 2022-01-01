Качественные гильзы для набивки сигарет в домашних условиях

Курение самодельных сигарет с каждым годом становится все более популярным, что обусловлено широким ассортиментом предназначенной для их изготовления продукции. Это не только табачные смеси, которые представлены огромным выбором вкусов, но и гильзы для сигарет. Сегодня они, как правило, оснащаются фильтрующими элементами, поэтому изготавливаемая с их помощью курительная продукция ничем не отличается от современной фабричной.

Купить такие расходные материалы для самодельных сигарет можно в нашем специализированном интернет-магазине. Прежде чем сделать выбор, стоит узнать об основных разновидностях таких изделий и их особенностях.

Из чего делают сигаретные гильзы

Основным элементом такой заготовки является свернутая в вытянутый цилиндр папиросная бумага. Это и обеспечивает возможность изготовления сигареты путем набивки гильзы табачной смесью (как ручным способом, так и с помощью специальной машинки).

Наиболее востребованными материалами для изготовления данной продукции являются:

лен;

древесная целлюлоза;

рисовая бумага.

В целом, с точки зрения потребительских качеств они мало чем отличаются друг от друга. Это касается как сроков хранения заготовок, так и степени удобства при изготовлении домашних сигарет. Исключение составляет только рисовая бумага, которая обеспечивает более продолжительное тление курительной смеси за счет особой структуры волокон.

Сигаретные гильзы представлены на рынке в широком ассортименте. Они отличаются не только по длине, диаметру и типу фильтра, но и по прочим качествам. В продаже имеются:

Ароматические гильзы для сигарет. Их использование обеспечивает возможность придать классической курительной смеси дополнительный аромат, а также усилить или оттенить имеющийся вкус. Ароматика может быть самой разнообразной (от классической мяты или вишни до экзотического бадьяна или корицы). Цветные гильзы. Они могут быть как ароматизированными, так и нет. Изготавливаются в широком разнообразии оттенков, позволяя сделать самодельную курительную продукцию более оригинальной.

Что касается фильтрующего элемента, то в зависимости от стоимости гильз он может быть как простым ацетатным, так и более современным угольным. Выбор зависит только от личных предпочтений курильщика.

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